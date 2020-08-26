Правительство утвердило план приёма в докторантуру на бюджетной основе

Правительство утвердило план приёма в докторантуру на бюджетной основе

Правительство утвердило сегодня план приёма в докторантуру с финансированием из государственного бюджета на 2020-2021 учебный год. Всего выделено 313 мест.

Как сообщает moldpres.md, 305 мест будет предоставлено на получение научной докторской степени и 8 – на получение профессиональной докторской степени. Они будут предоставляться по естественным, медицинским, инженерным, сельскохозяйственным, социальным, экономическим и гуманитарным наукам. Согласно решению правительства, иностранным гражданам будет предоставлено 15 мест на обучение в докторантуре.

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