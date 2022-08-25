Правительство утвердило план на случай сокращения или прекращения поставок газа из России

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Правительство Молдовы утвердило план действий по предотвращению кризиса в энергетике в случае сокращения или приостановки поставок газа из России.

– Проект был представлен несколько недель назад, он прошёл через широкие обсуждения, это план подготовки ко многим возможным событиям. Документ утверждён, – заявила в среду Наталья Гаврилица на заседании кабинета министров.

На прошлой неделе вице-премьер Андрей Спыну сообщил о подготовке к возможному прекращению поставок российского газа этой зимой, отметив, что план предусматривает три возможных сценария: ограничение поставок на 35%, на 50%, а также полное отключение. Авторы документа предлагают сокращение потребления газа на 15%, закупку дополнительных объемов мазута и угля, заготовку дров. В случае полного прекращения поставок газа температуру в отопительных сетях понизят, закупки электроэнергии на Украине будут увеличены. На дистанционный режим работы будут переведены госслужащие, школы и высшие учебные заведения. Власти также надеются, что ЕС и США предоставят финансовую помощь для закупки газа у альтернативных поставщиков на рынке.

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