Правительство утвердило план на случай сокращения или прекращения поставок газа из России

Правительство утвердило план на случай сокращения или прекращения поставок газа из России

Правительство Молдовы утвердило план действий по предотвращению кризиса в энергетике в случае сокращения или приостановки поставок газа из России.

– Проект был представлен несколько недель назад, он прошёл через широкие обсуждения, это план подготовки ко многим возможным событиям. Документ утверждён, – заявила в среду Наталья Гаврилица на заседании кабинета министров. 

На прошлой неделе вице-премьер Андрей Спыну сообщил о подготовке к возможному прекращению поставок российского газа этой зимой, отметив, что план предусматривает три возможных сценария: ограничение поставок на 35%, на 50%, а также полное отключение. Авторы документа предлагают сокращение потребления газа на 15%, закупку дополнительных объемов мазута и угля, заготовку дров. В случае полного прекращения поставок газа температуру в отопительных сетях понизят, закупки электроэнергии на Украине будут увеличены. На дистанционный режим работы будут переведены госслужащие, школы и высшие учебные заведения. Власти также надеются, что ЕС и США предоставят финансовую помощь для закупки газа у альтернативных поставщиков на рынке.

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Комментарии (1)

  1. Правительство это сборище тупых дебилов которые не думают о народе а думают только угодить кураторам за вознаграждение

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