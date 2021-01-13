Правительство утвердило Национальный план иммунизации анти-COVID: что он предусматривает

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Национальная чрезвычайная комиссия по общественному здоровью одобрила сегодня Национальный план иммунизации против COVID-19. В документе изложены ключевые компоненты национальной стратегии вакцинации и описан общий процесс организации в соответствии с международными и национальными стандартами.

Реализация Плана обеспечит безопасное и эффективное введение вакцины COVID-19 лицам в Республике Молдова, которым она показана и которые желают её получить. На первом этапе, пишет moldpres.md, будут вакцинированы медицинские работники, а также получатели социальной помощи. Второй этап предусматривает вакцинацию взрослых старше 60 лет, лиц с сопутствующими заболеваниями, сотрудников структур по поддержанию и обеспечению общественного порядка, обороны и безопасности государства, а также работников пенитенциарной системы. На третьем этапе будет иммунизировано население в целом, которое не было включено на первых этапах.

Вакцина против COVID-19 будет вводиться в медико-санитарных учреждениях общественного здравоохранения бесплатно, и правительство полностью профинансирует закупку вакцин и расходных материалов, а также услуги, предоставляемые в рамках национальной программы иммунизации.

В документе также говорится, что власти гарантируют, что все вакцины, которые будут импортированы в Молдову, одобрены и обеспечат высочайшую безопасность и эффективность. На первом этапе Республика Молдова получит бесплатно через COVAX вакцину против COVID-19 для 20% населения на обоих берегах Днестра. Впоследствии правительство сможет запросить дополнительные дозы через программу COVAX ещё для 30% от общей численности населения. В то же время Молдова находится в процессе получения вакцины в качестве пожертвований от ЕС и других государств, пишет источник.

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