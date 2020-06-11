Правительство утвердило Национальную стратегию развития “Молдова – 2030”

Правительство утвердило накануне на заседании и должно представить парламенту на рассмотрение Национальную стратегию развития “Молдова – 2030”. Ее цель – повысить качество жизни в Республике Молдова и инвестиционную привлекательность нашей страны, уменьшить отток молодежи из Молдовы, создать рабочие места по всей стране и возможности для личного развития молодых специалистов.

Национальная стратегия развития “Молдова – 2030” – документ стратегического видения, который указывает направление развития страны и общества на ближайшее десятилетие, основан на принципе жизненного цикла человека, правах человека и качестве жизни, включает в себя четыре столпа устойчивого развития с десятью соответствующими долгосрочными целями, структурированными следующим образом:

1. Устойчивая и инклюзивная экономика. Увеличение доходов из устойчивых источников и смягчение экономического неравенства. Расширение доступа людей к физической инфраструктуре, коммунальным услугам и условиям проживания. Улучшение условий труда и сокращение нелегальной занятости. 2. Крепкий человеческий и социальный капитал. Обеспечение качественного образования для всех и продвижение возможностей обучения на протяжении всей жизни. Обеспечение основного права на лучшее физическое и психическое здоровье. Надежная и инклюзивная система социальной защиты. Обеспечение баланса между работой и семьей. 3. Честные и эффективные институты. Обеспечение эффективного и инклюзивного управления и верховенства закона. Продвижение мирного, уверенного и инклюзивного общества. 4. Здоровая окружающая среда. Обеспечение основного права на здоровую и безопасную окружающую среду.

– Нам нужна стратегия, чтобы сообщить обществу и бизнес-среде о наших целях. Общество и бизнес нуждаются в предсказуемости и уверенности в завтрашнем дне, и стратегия должна это принести, – сказал Ион Кику.

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