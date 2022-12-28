Правительство установило размер максимальной маржи для кредитов Prima Casă

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В Молдове размер максимальной маржи для гарантируемых государством кредитов в рамках госпрограммы Prima Casă в 2023 году составит до 3% годовых. Соответствующее решение приняло правительство на сегодняшнем заседании.

При этом размер максимальной маржи применяется к кредитным договорам, заключенным с даты вступления в силу настоящего решения, то есть с 1 января 2023 года, передает diez.md.

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