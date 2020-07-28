Правительство удваивает субсидии для сельского хозяйства

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Премьер-министр Ион Кику провел сегодня брифинг, на котором рассказал о ситуации в сельском хозяйстве, представив конкретные действия и точные суммы, выделенные правительством аграриям.

Глава кабинета министров отметил, что из-за климатических условий урожай 2020 года зерновых культур первой группы (пшеница, ячмень, рапс) был практически уничтожен.

– 2020 год ознаменовался не только пандемией, но и с очень суровой засухой, которая привела к существенным потерям в сельском хозяйстве. Из 415 тысяч гектаров зерновых культур почти 200 тысяч пострадали более чем на 60%, – сказал он.

В связи с этим, несмотря на существенные пандемический и экономический кризисы, в целях частичного покрытия ущерба, причиненного стихийными бедствиями, правительство выделит фермерам около 300 млн леев. Из них 100 млн будут выделены из Фонда субсидирования в области сельского хозяйства и 200 млн – из Фонда интервенции правительства. За каждый пересеянный гектар правительство возместит 1080 леев. На 1 га пшеницы, пострадавшей более чем на 60%, будет выделено 1000 леев, ячменя – 1020 леев, рапса – 1400 леев. Также будет частично покрыт ущерб, причиненный градом, пишет moldpres.md.

Премьер-министр также перечислил недавно принятые дополнительные меры поддержки аграриев. Это: реализация программы субсидирования процентных ставок и программы возврата НДС, утверждение законопроекта о субсидируемом страховании в сельском хозяйстве, предусматривающем увеличение уровня страховых взносов со стороны государства с 50% до 70% и расширение сферы действия закона, предусматривающего возможность субсидируемого страхования как по количеству, так и по качеству урожая.

Ион Кику рассказал и о положении, устанавливающем порядок предоставления финансовых средств для частичной компенсации расходов, понесенных при посеве и содержании зерновых культур первой группы, пострадавших от засухи, и потерь урожая плодовых культур, пострадавших от града. Компенсации будут выделены фермерам, чьи посевы пострадали более чем на 60%, через Агентство по интервенциям и платежам в сельском хозяйстве.

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