Правительство требует снизить температуру воздуха и отключить горячую воду в больницах

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Беспрецедентная ситуация. Минздрав попросил руководителей больниц минимизировать потребление энергоресурсов.

В частности, во всех государственных учреждениях, находящихся в подчинении министерства, требуется отключить горячую воду и свет, а температуру воздуха снизить до 19°С. Соответствующее письмо было опубликовано в Telegram-канале INDEX. Руководство больниц и родильных домов просят использовать больше естественного света, а электричество включать только в случае необходимости.

– Каждый дополнительный градус выше температуры 19°С может означать увеличение расхода топлива примерно на 5-8%…Воспользуйтесь возможностью сэкономить на горячей воде, ведь в офисах горячая вода нужна только на кухнях. Поэтому лучшее решение — отключить центральный водонагреватель (если есть) и обеспечить кухни горячей водой через полностью электрические проточные нагреватели, — отмечается в циркуляре Минздрава, сообщает actualitati.md.

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