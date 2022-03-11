Правительство тратит 1,1 млн. долл. в день на беженцев! Шор: Мы считаем, что НПО-шники Майи Санду лгут иностранным донорам и обогащаются

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Партия «ШОР» требует опубликования подробных отчетов о том, как правительство тратит более 22 миллионов леев в день на размещение и содержание украинских беженцев в Республике Молдова. Об этом заявил лидер Партии «ШОР» Илан Шор после того, как министр иностранных дел Нику Попеску заявил западным СМИ, что Молдова тратит в день 1,1 млн. долл. США, а треть этих денег выделяется из бюджета, то есть около 7 млн. леев.

«Никто не сомневается, и Партия «ШОР» тоже, что беженцам из Украины нужна помощь. Но есть разумный вопрос – а куда бюджет тратит 7 млн. леев в сутки? У нас складывается впечатление, что кто-то богатеет на горе украинцев, сбежавших в Молдову. Наше недоумение тем более усиливается в контексте того, что до сегодняшнего дня тысячи молдаван пожертвовали деньги, многие из них взяли на себя бремя расходов на размещение и содержание беженцев, сотни волонтеров участвовали и продолжают участвовать», – заявил Илан Шор.

По словам Шора, есть подозрение, что НПО-шники, которые сейчас находятся у власти, выкачивают с запада деньги и распихивают их по своим карманам.

«Местные власти тоже помогают и с деньгами, и с ресурсами. Многие примэрии были вовлечены в этот процесс. Одним из примеров является Оргеев. А нас центральные власти даже не спросили, сколько мы тратим. Или, может быть, правительство говорит европейцам, что они перевели районам и примэриям деньги на помощь беженцам, а эти деньги рассовывают по карманам НПО-шники Майи Санду. Потому что они этим занимались всю свою жизнь. Они очень хорошо умеют осваивать фонды, выкачивать деньги у доноров и притворяться, что тратят их на полезные дела. А на самом деле тырят их по карманам», – сказал Илан Шор.

Шор потребовал от правительства представить подробные отчеты и показать молдаванам, на что идут деньги.

«Мы хотим прозрачности. Мы требуем полной прозрачности, потому что речь идет о десятках миллионов леев, которые были потрачены до сих пор, а эти деньги вытаскиваются из карманов молдаван, которые и так живут на грани бедности. Мы требуем, чтобы государственные деньги тратились разумно и не допускались хищения и присвоения средств», – добавил Илан Шор.

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