Правительство скрывает, по какой цене будет покупать газ из альтернативных источников

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Запрос о введении в стране чрезвычайного положения не содержит ни единой цифры, цены или тарифа. На это обратил внимание депутат БКС Петру Бурдужа.

Реплика социалиста возмутила премьера.

⁃ Проблема не в цифрах. Мы представляем интересы граждан и мы должны находить альтернативы. Я вам назвала цифры – 13,4 баров давление в трубах и 16 млн кубометров газа мы недополучили в октябре. Какие ещё цифры вы хотите?! – заявила Гаврилица.

Бурдужа пояснил, что хотел услышать, какое количество газа и по какой цене будет приобретено из альтернативных источников, но ответа так и не дождался.

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