Правительство саботирует обсуждение и принятие инициатив оппозиции (ВИДЕО)

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Правительство не даёт заключения на законопроекты оппозиции, в связи с чем последующее обсуждение и принятие этих инициатив в комиссиях и на заседаниях парламента не представляется возможным. Об этом заявила председатель фракции БКС Зинаида Гречаный.

Реплика последовала после того, как фракции Блока коммунистов и социалистов было отказано в обсуждении проекта о продлении сроков декларирования и уплаты подоходного налога за 2021 год для физических лиц и экономических агентов. Инициатива не была включена в повестку заседания по причине отсутствия соответствующего заключения правительства.

– Правительство не торопится давать заключения на проекты оппозиции. Сегодня я направила письмо по этому поводу кабинету министров, – отметила в данной связи председатель фракции БКС Зинаида Гречаный.

Она добавила, что если есть возможность принять этот проект на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям, о чём было заявлено, то это должно быть сделано.

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