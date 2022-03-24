Правительство саботирует обсуждение и принятие инициатив оппозиции (ВИДЕО)

Правительство саботирует обсуждение и принятие инициатив оппозиции (ВИДЕО)

Правительство не даёт заключения на законопроекты оппозиции, в связи с чем последующее обсуждение и принятие этих инициатив в комиссиях и на заседаниях парламента не представляется возможным. Об этом заявила председатель фракции БКС Зинаида Гречаный. 

Реплика последовала после того, как фракции Блока коммунистов и социалистов было отказано в обсуждении проекта о продлении сроков декларирования и уплаты подоходного налога за 2021 год для физических лиц и экономических агентов. Инициатива не была включена в повестку заседания по причине отсутствия соответствующего заключения правительства.

– Правительство не торопится давать заключения на проекты оппозиции. Сегодня я направила письмо по этому поводу кабинету министров, – отметила в данной связи председатель фракции БКС Зинаида Гречаный. 

Она добавила, что если есть возможность принять этот проект на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям, о чём было заявлено, то это должно быть сделано.

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