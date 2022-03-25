Правительство РМ потратило 235,1 млн леев на поддержку беженцев

0

Центральные власти Республики Молдова потратили на поддержку беженцев с Украины 235,1 млн леев: около 200 млн – из государственного бюджета и еще 35,1 млн – за счёт пожертвований физических и юридических лиц.

Как уточнил министр финансов Думитру Будянский, возглавляемое им ведомство открыло счёт для сбора средств в помощь беженцам с Украины, на котором уже накопилось 46,8 млн леев. Из этой суммы было потрачено 35,1 млн леев.

– С этого спецсчёта мы выделили 31,3 млн леев на содержание 45 существующих центров размещения и 3,8 млн леев – на обеспечение продуктами питания, – пояснил Будянский, пишет moldpres.md.

Ранее мы писали, что правительство ПДС не выделит пенсионерам помощь к Пасхе и считает её “подачкой”.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.