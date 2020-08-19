Правительство решило выделить еще 100 млн леев для компенсаций фермерам

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Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании кабинета министров. Деньги направят в помощь аграриям, пострадавшим от засухи. Средства выделят из Интервенционного фонда правительства в дополнение к уже предоставленным 200 миллионам.

Министр сельского хозяйства Ион Пержу отметил, что засуха, ливни и град уничтожили порядка 200 га сельскохозяйственных культур во всех районах страны. Увеличится сумма, выделяемая правительством на каждый перезасеянный гектар: она составит от 1000 до 3800 леев в зависимости от культуры.

Также сегодня правительство упростило процедуру предоставления компенсаций фермерам. Для их получения аграрии должны обратиться в Агентство по интервенции и платежам в сельском хозяйстве.

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