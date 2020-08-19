Правительство решило выделить еще 100 млн леев для компенсаций фермерам

Правительство решило выделить еще 100 млн леев для компенсаций фермерам

Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании кабинета министров. Деньги направят в помощь аграриям, пострадавшим от засухи. Средства выделят из Интервенционного фонда правительства в дополнение к уже предоставленным 200 миллионам. 

Министр сельского хозяйства Ион Пержу отметил, что засуха, ливни и град уничтожили порядка 200 га сельскохозяйственных культур во всех районах страны. Увеличится сумма, выделяемая правительством на каждый перезасеянный гектар: она составит от 1000 до 3800 леев в зависимости от культуры.

Также сегодня правительство упростило процедуру предоставления компенсаций фермерам. Для их получения аграрии должны обратиться в Агентство по интервенции и платежам в сельском хозяйстве.

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