Правительство решило: стоимость некоторых медицинских услуг снизится (ДОКУМЕНТ)

Правительство решило: стоимость некоторых медицинских услуг снизится (ДОКУМЕНТ)

Отдельные оказываемые в нашей стране медицинские услуги станут дешевле. В некоторых случаях цена снизится в два раза. Соответствующее решение принял сегодня кабинет министров. 

Нововведение коснется, например, гемодиализа – цена одного сеанса снизится с 2393 до 1995 леев. А скрининг шейки матки подешевеет со 125 до 62 леев.

В правительстве отмечают, что это позволит увеличить количество пациентов, которые смогут воспользоваться этими и другими подешевевшими услугами.

Какие услуги станут дешевле вследствие решения правительства, представлено в документе ниже:

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