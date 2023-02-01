Правительство решило компенсировать экономическим агентам потреблённый газ

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Все небытовые потребители получат компенсацию за первые 500 кубометров газа, потреблённого ежемесячно с января по март, в размере 12,27 лея (без НДС) за кубометр. Механизм был одобрен во вторник комиссией по чрезвычайным ситуациям.

Ещё одно положение, включённое в механизм, разработанный Минэкономики, касается предоставления компенсаций предприятиям с повышенным потреблением природного газа в агропродовольственной, швейно-обувной, стекольной, ковровой, бумажно-картонной отраслях. Компании смогут запросить компенсацию второго типа, если ежемесячный счёт за газ (без НДС) составляет не менее 5% от стоимости товаров и услуг, поставленных в этом месяце. В этом случае компенсация за газ также устанавливается в размере 12,27 лея (без НДС) за 1 кубометр, но не более 1,5 млн леев на одного небытового потребителя в месяц. Компенсация за первые 500 кубометров будет исключена из компенсируемой суммы.

– Правительство прекрасно понимает, в какой непростой ситуации оказались многие экономические агенты из-за роста цен на энергоносители. Компенсация, которую мы предоставим, поможет им пережить холодный период года, сохранить работу и не прибегать к повышению цен, – отметила премьер-министр Наталья Гаврилица.

Экономические агенты могут запросить компенсацию за газ через единый счётчик электронной отчётности https://raportare.gov.md/, заполнив форму запроса. Последняя заявка должна быть подана до 12 мая 2023 года.

Общая сумма компенсаций, предоставленных небытовым потребителям, не превысит 230 миллионов леев. Средства выделят из интервенционного фонда правительства, передаёт moldpres.md.

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