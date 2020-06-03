Правительство решило, как бюджетники отработают объявленные выходными в рамках режима ЧП дни

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У бюджетников будет 12 рабочих суббот с особым графиком. Соответствующее решение сегодня приняло правительство. Кабинет министров утвердил на заседании порядок отработки дней, объявленных выходными Комиссией по чрезвычайным ситуациям РМ в рамках режима ЧП.

Согласно решению правительства, рабочими будут субботы: 13 июня, 27 июня, 4 июля, 18 июля, 1 августа, 15 августа, 5 сентября, 19 сентября, 3 октября, 17 октября, 31 октября и 14 ноября. Режим работы будет следующим: с 8.00 до 16.00, с обеденным перерывом с 12.00 до 12.30.

Остальные десять дней бюджетники отработают путем увеличения рабочего дня на час и сокращения обеденного перерыва на полчаса. Таким образом, с 1 июля бюджетники будут работать с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.30, с обеденным перерывом с 12.30 до 13.00 – в учреждениях, подведомственных правительству. Учет дней/часов, которые должен отработать сотрудник, будет вести индивидуально работодатель.

Данные положения не распространяются на тех, кто в период с 30 марта по 3 апреля, с 7 по 17 апреля, с 21 по 24 апреля и с 27 по 30 апреля работал в соответствии с распоряжениями Комиссии по чрезвычайным ситуациям, кто находился на больничном, в отпуске по уходу за детьми или ежегодно предоставляемом отпуске, кто работал в соответствии с решением работодателя (дистанционно или в офисе) и так далее.

Напомним, во время действия режима ЧП у многих категорий бюджетников были вынужденные каникулы. В общей сложности они пробыли дома с 30 марта по 30 апреля. Эти сотрудники получили зарплаты, но были уведомлены о том, что этот период им придется отработать.

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