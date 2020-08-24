Правительство разработало пакет законопроектов в поддержку сельхозпроизводителей (ВИДЕО)

Правительство разработало пакет законопроектов в поддержку сельхозпроизводителей (ВИДЕО)

Об этом на брифинге для прессы по итогам еженедельного совещания руководства страны заявил Ион Кику. 

Премьер-министр пояснил, что речь идет об: упрощении механизма получения и возмещении накопленного аграриями НДС для осуществления ими налоговых выплат с зарплат, а также для уплаты земельного налога; покрытии процентных ставок по кредитам, взятым фермерами; введении моратория на налоговые проверки сельхозпроизводителей до конца года; выдаче сертификатов о подтверждении наличия форс-мажорных обстоятельств. Все эти проекты будут рассмотрены правительством и направлены в парламент.

Ион Кику также рассказал, что в пятницу и субботу Агентство по интервенциям и платежам в сельском хозяйстве уже обработало первые заявки на получение пострадавшими от засухи фермерами компенсаций.

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