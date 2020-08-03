Правительство рассчитывает возобновить переговоры с Россией о кредите уже на этой неделе (ВИДЕО)

Правительство рассчитывает возобновить переговоры с Россией о кредите уже на этой неделе (ВИДЕО)

Об этом на брифинге для прессы по итогам совещания руководства страны заявил Ион Кику. 

Он напомнил, что на заседании кабинета министров в пятницу было утверждено решение о возобновлении переговоров с РФ о предоставлении нашей стране кредита в размере 200 млн евро. Кику выразил надежду на то, что переговоры начнутся уже на этой неделе.

Премьер добавил, что на заседании правительства также был одобрен законопроект о ратификации соглашения о макрофинансовой помощи в размере 100 млн евро со стороны ЕС. Документ должен быть утвержден парламентом.

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