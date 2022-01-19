Правительство ПСРМ оказало аграриям беспрецедентную поддержку, – Фуркулицэ

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Правительство ПСРМ на 100% выполнило требования аграриев, которые настаивали перед зданием парламента на том, чтобы им возместили понесённые в результате засухи убытки. Об этом в рамках интервью радиостанции “Свободная Европа” заявил вице-председатель фракции БКС Корнелиу Фуркулицэ.

– Мы аннулировали повышение НДС на сельскохозяйственную продукцию, предоставили самые большие субсидии за всю историю РМ. Благодаря этому аграрии смогли закупить удобрения, семена для этого года, что позволило им получить хороший урожай. Это – результат тех субсидий, – сказал он.

Социалист с сожалением отметил, что беду фермеров тогда использовали недобросовестные политики, чтобы прийти на этой “волне” к власти. В отличие от ПСРМ новое руководство страны свои обещания аграриям не сдержало и продолжает игнорировать их нужды, добавил Корнелиу Фуркулицэ.

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