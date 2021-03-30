Правительство просит парламент ввести в стране чрезвычайное положение: оно не предполагает ограничения на экономическую деятельность

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Временно исполняющее обязанности правительство просит парламент ввести в стране чрезвычайное положение. Соответствующее решение было принято сегодня на заседании кабинета министров. Как пояснили в правительстве, данный режим не направлен на “закрытие” экономики, а представляет собой инструмент для расширения действий государства.



– Действия зависят от поведения граждан. Так как наш мандат ограничен, мы не указываем период введения чрезвычайного положения. Надеемся, что парламент обозначит адекватные сроки, – пояснил врио министра юстиции Фадей Нагачевский.

Основанием для принятия данного решения стал отчёт Комиссии по чрезвычайным ситуациям Республики Молдова. Напомним, сегодня в нашей стране было зарегистрировано рекордное число летальных исходов от коронавируса – скончались 46 человек.

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