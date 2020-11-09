Правительство продолжит разрабатывать и внедрять меры поддержки бизнеса

0

Премьер-министр Ион Кику участвовал сегодня в онлайн-заседании с представителями Торговой палаты США в Республике Молдова (AmCham). На мероприятии обсуждались налоговые меры на 2021 год, призванные улучшить бизнес-среду.

Глава правительства поблагодарил представителей бизнеса за открытый диалог и меры, принятые во время пандемии.

– Спасибо за поддержку, которую вы оказали в этот чрезвычайно трудный период. Несмотря на проблемы, работа осуществлялась, налоги выплачивались. Всё это помогло правительству платить зарплаты, пенсии, продолжать финансирование инвестиционных проектов, – сказал Ион Кику.

Он добавил, что в 2021 году правительство намерено разработать и внедрить чёткие меры поддержки деловой среды.

– Мы продолжим предлагать меры поддержки бизнеса. Мы намерены возмещать НДС, накопленный на внутреннем уровне, и на данном этапе уже субсидируем зарплаты. Также планируем компенсировать проценты по кредитам фермеров. Очень важно, что в 2021-2022 годах правительство продолжит инвестировать в инфраструктуру, мы сделаем капитальные социальные вложения. Внимание правительства будет направлено на укрепление медицинской системы, и мы не будем выступать с мерами по ограничению экономики, – подчеркнул премьер.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.