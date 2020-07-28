Правительство пришло к договоренности с МВФ по новой программе сотрудничества

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Премьер-министр провел накануне встречу с группой экспертов Международного валютного фонда, возглавляемой Рубеном Атояном. В рамках онлайн-заседания были обговорены последние детали новой программы сотрудничества. После двух недель конструктивного диалога и переговоров стороны достигли договоренности по поводу действий, предусмотренных документом.

Новая программа сотрудничества между РМ и МВФ оценивается в 558 млн долларов и рассчитана на 3 года. Финансовая помощь будет использована для восстановления экономики нашей страны и преодоления последствий, вызванных пандемией, а также для внедрения институциональных реформ.

Сразу после подписания новой программы будет предпринят ряд действий в бюджетно-налоговой области, области надзора за финансовым сектором, области управления НБМ, области регламентирования рынка, области правового государства, области борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, что позволит оценить уровень руководства и борьбы с коррупцией в нашей стране. На основании полученных результатов МВФ сформулирует рекомендации.

Ион Кику поблагодарил группу экспертов за приложенные усилия и подчеркнул важность этой амбициозной программы для Молдовы. Меморандум обсудят в сентябре на заседании Совета директоров МВФ.

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