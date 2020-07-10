Правительство предоставит дополнительную помощь фермерам

Правительство предоставит дополнительную помощь фермерам

Для этого кабинет министров снова внесет поправки в бюджет страны, заявил на брифинге для прессы Ион Кику. 

Необходимость внесения изменений, пояснил он, обусловлена последствиями дождей с градом, в результате которых в некоторых районах пострадал урожай. Помощь будет выделена дополнительно к 100 млн леев, которые правительство выделило сельскому хозяйству через процедуру взятия ответственности.

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