Правительство предоставит дополнительную помощь фермерам

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Для этого кабинет министров снова внесет поправки в бюджет страны, заявил на брифинге для прессы Ион Кику.

Необходимость внесения изменений, пояснил он, обусловлена последствиями дождей с градом, в результате которых в некоторых районах пострадал урожай. Помощь будет выделена дополнительно к 100 млн леев, которые правительство выделило сельскому хозяйству через процедуру взятия ответственности.

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