Правительство повысит зарплату кухработникам детсадов аж на 100 леев. Чебан: Это издевательство над людьми!

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Генеральный примар муниципия Ион Чебан опубликовал ответ от Министерства финансов на свой запрос, в котором он попросил повысить зарплату поварам и вспомогательному персоналу детских садов.

Так, согласно документу, «исходя из возможностей национального публичного бюджета, были определены ресурсы для увеличения на 100 леев основной базовой ставки, применяемой для расчёта заработной платы, начиная с 1 января 2022 года, которая предполагает повышение заработной платы примерно на 6%».

Ион Чебан выразил возмущение такой мизерной надбавкой, заявив, что это издевательство над людьми.

Юридически нам, примарии, не предоставляется возможность повышать зарплату этим работникам. Тем не менее, я рад, что мы смогли оказать им материальную помощь в декабре. Мы хотим, чтобы хорошие времена наступили и для простых людей, а не только для президента, судей или министров! – подчеркнул градоначальник.

Ранее Ион Чебан заявил, что в декабре повара, помощники поваров и кладовщики детских садов Кишинёва получат от примарии должностную зарплату в качестве материальной помощи.

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