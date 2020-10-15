Правительство почти втрое увеличит транспортные компенсации для лиц с ограниченными физическими возможностями

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Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты ставит перед собой задачу повысить эту выплату до уровня компенсации, которую получают жители Кишинева, пишет ntv.md.

Так, компенсацию для граждан с первой группой инвалидности и для детей с ограниченными возможностями (до 18 лет) увеличат на 222 лея – с 138 до 360 леев. Для лиц второй группы инвалидности рост составит 111 леев – с 69 до 180.

Компенсация устанавливается на основании поданного заявления в территориальные офисы социальной помощи по месту жительства.

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