Правительство ПДС увеличивает сборы для сезонных работников и сельхозпроизводителей

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Физические лица, которые не входят в список лиц, осуществляющих выплаты в Фонд обязательного социального страхования, например, сезонные работники, будут платить с будущего года более высокие сборы в бюджет: 12838 леев вместо 11331.

Данный пункт содержится в предлагаемом ПДС проекте бюджета Фонда социального страхования. Речь идёт об индивидуальных контрактах, заключаемых с НКСС.

В случае физических лиц, владельцев или арендаторов сельскохозяйственных угодий, обрабатывающих их в индивидуальном порядке, сбор составит 3270 леев вместо взимаемых ныне 2886, отмечает ntv.md.

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