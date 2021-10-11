Правительство ПДС распорядилось штрафовать граждан на 25 тысяч леев за нарушение антиковидных мер

0

Национальная чрезвычайная комиссия по общественному здоровью распорядилась штрафовать граждан на суммы до 25 тысяч леев, если они не будут соблюдать антиковидные меры. Решение было принято на последнем заседании НЧКОЗ, документ подписали премьер и министр здравоохранения.

Так, граждан будут штрафовать на сумму от 2000 до 5000 леев в случае первого нарушения и на 15000-25000 леев в случае второго и последующих нарушений. Для юридических лиц штраф составит 10-14 тысяч леев при первом нарушении и 50-75 тысяч при втором и последующих, пишет ntv.md.

Ознакомиться с нововведениями можно здесь.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.