Правительство ПДС провалило переговоры по газу и вводит в стране чрезвычайное положение

Правительство ПДС провалило переговоры по газу и вводит в стране чрезвычайное положение

Представители правительства не достигли вчера в Москве новой договорённости по газу с “Газпромом” и не уверены в том, что она вообще будет достигнута. Об этом на брифинге для прессы заявила Наталья Гаврилица. Тем временем дефицит газа растёт, а давление в газопроводе – на критической отметке. В связи с этим кабмин переходит к крайним мерам: сегодня в стране будет объявлено чрезвычайное положение. 

– Это позволит в срочном порядке закупить газ из альтернативных источников, – пояснила Гаврилица. 

Премьер обвинила в сложившейся ситуации “Молдовагаз”.

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Комментарии (4)

  2. Не дальновидность и не эффективность правительства. И они ещё зарплаты получают.уволить с конфискацией всего

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