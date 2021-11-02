Правительство ПДС отказало пенсионерам в помощи

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Пенсионеры и бенефициары социальных пособий с низкими доходами в этом году больше не получат единовременную финансовую помощь в размере 1000 леев, которая выделялась в период правления ПСРМ по инициативе Игоря Додона. Правительство Натальи Гаврилицы решило отменить эту материальную поддержку по причине «отсутствия денег».

Кабинет министров подготовил отрицательное заключение на соответствующий проект закона, разработанный депутатами БКС, о выделении 1000 леев помощи всем получателям пенсий и социальных пособий, чей ежемесячный размер не превышает 4000 леев. Причина – отсутствие денежных средств.

Стоит отметить, что, если проект был бы одобрен, помощь получили бы более 690 тысяч человек. Напомним, данная поддержка оказывалась регулярно с 2019 года по инициативе Игоря Додона. Размер помощи постепенно вырос с 700 до 1000 леев, её предоставляли самым нуждающимся жителям страны перед Пасхой и зимними праздниками.

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