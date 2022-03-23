Правительство ПДС не выделит пенсионерам помощь к Пасхе

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В этом году пенсионеры, инвалиды и другие социально уязвимые категории не получат единовременную финансовую помощь к Пасхе. Эту информацию на пресс-конференции подтвердила Наталья Гаврилица.

1000 леев, которые ранее давали пенсионерам, премьер назвала “поманой”, подчеркнув, что правительство ПДС решило отказаться от этого.

Ранее социалисты призвали кабинет министров продолжить практику выделения финансовой помощи пенсионерам, начатую во время правления ПСРМ.

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