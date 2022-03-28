Правительство ПДС не намерено снижать акцизы на топливо

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Правительство партии “Действие и солидарность” не поддерживает инициативу социалистов о снижении акцизов на топливо и его освобождение от НДС, что привело бы к существенному снижению стоимости горючего. Министр финансов Думитру Будянский назвал этот проект “популистским”.

– Если мы снизим акциз или НДС на нефтепродукты, то скидкой воспользуются и те, кто может позволить себе платить 30 леев за литр. Я сторонник адресной помощи, иначе любое сокращение затраты означает и уменьшение пособия…Это предложение не является фундаментальным, оно экономически нецелесообразно и направлено на людей, которые поддерживают популистский подход, – сказал Будянский.

Ранее инициативу ПСРМ раскритиковал и председатель постоянной парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам Думитру Алайба.

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