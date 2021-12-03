Правительство ПДС настаивает на повышении зарплат депутатов, министров и президента

Правительство ПДС настаивает на повышении зарплат депутатов, министров и президента

Правительство ПДС не поддержало поправку фракции Блока коммунистов и социалистов об отказе от повышения зарплат депутатов, премьера, министров и президента, предусмотренного в Законе о государственном бюджете на 2022 год. 

Кабинет министров дал сегодня отрицательное заключение этой инициативе.

Напомним, оппозиция потребовала отказаться от повышения зарплат чиновников высокого ранга. Депутаты БКС назвали планируемое увеличение “лишённым логики”, тем более, что зарплаты врачей и учителей станут выше всего на 5%.

Согласно принятому в первом чтении Закону о госбюджете на 2022 год, фонд заработной платы сотрудников президентуры вырастет с 17,2 до 19,7 млн леев, парламента – со 118 до 142 млн, а КС – с 11,9 до 14,8 млн. Зарплата президента станет на 1500 леев больше, а депутатов – на 1400 леев.

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