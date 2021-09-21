Правительство ПДС настаивает на обязательных сертификатах о вакцинации или тестах для посещения кафе и ресторанов

0

Чтобы избежать локдаун, нужно ввести ограничительные меры. Так считает министр экономики Сергей Гайбу. Он отметил, что окончательного решения по поводу применения обязательных сертификатов о вакцинации или отрицательных тестов на коронавирус для сектора HoReCa пока нет, однако оно может быть принято, если число новых случаев коронавируса резко возрастёт.

При этом Гайбу отметил, что данная мера продемонстрировала свою эффективность во многих странах. Однако представители HoReCa считают, что если будут введены обязательные сертификаты о вакцинации, отрицательные тесты или справки о наличии антител для входа в кафе и рестораны, это приведёт к постепенному банкротству данного сектора.

Согласно последнему решению НЧКОЗ, лицам старше 18 лет разрешён доступ на спектакли, концерты, фестивали и другие мероприятия как на воздухе, так и в помещениях при предъявлении одного из вышеперечисленных документов.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.