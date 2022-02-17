Правительство ПДС начало процесс продажи земли бывшего Республиканского стадиона посольству США

Правительство ПДС начало процесс продажи земли бывшего Республиканского стадиона посольству США

Агентство публичной собственности подготовило проект решения об утверждении Меморандума о взаимопонимании между Правительством Республики Молдова и США о приобретении имущества для строительства нового офиса посольства Соединённых Штатов Америки в Кишинёве. От лица кабмина документ подпишут глава МИДЕИ Нику Попеску и генеральный директор Агентства Евгений Козонак. 

В то же время Агентство публичной собственности уполномочено установить стоимость участка и представить её рабочей группе в течение 45 дней с момента заключения меморандума. В рабочую группу войдут представители Минэкономики, Министерства финансов, Министерства юстиции, Министерства инфраструктуры и регионального развития, Министерства культуры, МИДЕИ, Агентства публичных услуг и Агентства публичной собственности. По завершении переговоров о цене рабочая группа утвердит её.

Впоследствии будет создана Комиссия по передаче недвижимого имущества, которая обеспечит переход участка в собственность посольства США. Необходимые для реализации проекта средства будут выделены из бюджета Агентства публичной собственности. Документ был опубликован на Телеграм-канале https://t.me/indexMD.

Примечательно, что процесс продажи участка был начат на следующий день после встречи Майи Санду с новым послом Соединённых Штатов Америки в Молдове.

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