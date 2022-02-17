Правительство ПДС начало процесс продажи земли бывшего Республиканского стадиона посольству США

0

Агентство публичной собственности подготовило проект решения об утверждении Меморандума о взаимопонимании между Правительством Республики Молдова и США о приобретении имущества для строительства нового офиса посольства Соединённых Штатов Америки в Кишинёве. От лица кабмина документ подпишут глава МИДЕИ Нику Попеску и генеральный директор Агентства Евгений Козонак.

В то же время Агентство публичной собственности уполномочено установить стоимость участка и представить её рабочей группе в течение 45 дней с момента заключения меморандума. В рабочую группу войдут представители Минэкономики, Министерства финансов, Министерства юстиции, Министерства инфраструктуры и регионального развития, Министерства культуры, МИДЕИ, Агентства публичных услуг и Агентства публичной собственности. По завершении переговоров о цене рабочая группа утвердит её.

Впоследствии будет создана Комиссия по передаче недвижимого имущества, которая обеспечит переход участка в собственность посольства США. Необходимые для реализации проекта средства будут выделены из бюджета Агентства публичной собственности. Документ был опубликован на Телеграм-канале https://t.me/indexMD.

Примечательно, что процесс продажи участка был начат на следующий день после встречи Майи Санду с новым послом Соединённых Штатов Америки в Молдове.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.