Правительство ПДС – аграриям: Денег нет, но вы держитесь

Правительство ПДС – аграриям: Денег нет, но вы держитесь

Денег для фермеров в бюджете нет. Таков ответ правительства на проект Блока коммунистов и социалистов о выделении 51,3 млн леев на покрытие убытков, понесённых сельхозпроизводителями в результате разгула стихии в апреле-июле этого года. 

Министерство финансов вынесло отрицательное заключение, мотивируя это тем, что для реализации инициативы нужны “существенные затраты”, а средств для этого в бюджете нет.

Напомним, что проект был зарегистрирован ещё в августе, а депутаты БКС неоднократно требовали включить его в повестку заседаний парламента, рассмотреть и принять в приоритетном порядке, однако всякий раз парламентское большинство было против.

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