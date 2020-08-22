Правительство оперативно реализовало меры по поддержке фермеров (ВИДЕО)

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Менее чем через неделю после переговоров правительства с представителями фермерских ассоциаций Агентство по интервенциям и платежам в сельском хозяйстве произвело первые выплаты сельскохозяйственным производителям за убытки, понесённые на культурах I группы. Сумма компенсаций составила 1,6 млн леев из расчета 1 500 леев за га.

Всего в Агентство уже поступило 106 заявок, по которым должна быть выплачена компенсация в размере 13,7 млн леев, уточнил на вчерашнем брифинге премьер-министр Ион Кику.

Правительство выделило 300 миллионов леев на частичную компенсацию потерь фермеров, чтобы обеспечить продовольственную безопасность страны. В среду на заседании правительства был утверждён комплекс мер по поддержке фермеров. Их оценочная стоимость составляет 1,65 млрд леев, что на 700 млн больше, чем годом ранее, передаёт moldpres.md.

Также продлено субсидирование фермерских кредитов, в том числе полученных ранее. Принято решение о возмещении НДС, накопленного по выплатам налоговых платежей по заработной плате и земельного налога. Упрощена процедура получения помощи фермерам. До 31 декабря 2020 года будет установлен мораторий на фискальный контроль экономических агентов в сельском хозяйстве.

Премьер-министр отметил и готовность финансовых институтов к сотрудничеству в изменении сроков выдачи кредитов сельхозпроизводителям. Кику добавил, что Министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды начало оценку потерь культур второй группы.

Что касается конструктивного диалога, результаты не заставят себя ждать. Мы продолжим дискутировать с фермерами, чтобы найти решения и оказать им необходимую поддержку. Протестующие разъехались, и я ценю то, что они поддерживали дисциплину, не допускали нарушений общественного порядка, как обещали в субботу. Я ценю тот факт, что они также выполнили свои обещания, а правительство обещало в субботу, утвердило в среду и заплатило в пятницу. Вот как мы понимаем эффективное сотрудничество, – заявил глава кабмина.

Премьер-министр поблагодарил за конструктивный подход фермеров, а также парламентскую рабочую группу, созданную для разрешения сложной ситуации в сельском хозяйстве.

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