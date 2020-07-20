Правительство одобрило законопроект о субсидированном страховании в сельском хозяйстве

Правительство одобрило законопроект о субсидированном страховании в сельском хозяйстве

Инициатива призвана стимулировать производителей сельхозпродукции в страховании имущественных интересов от рисков и защищать их интересы.

Закон также будет регулировать отношения между страховщиками и сельскохозяйственными производителями, возникающие в процессе страхования в сельском хозяйстве, а также отношения, установленные между ними, с одной стороны, и государственными органами, с другой.

По словам министра сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Иона Пержу, аграрный сектор очень уязвим перед стихийными бедствиями, а сельскохозяйственное страхование – надежный долгосрочный механизм, поддерживаемый государством, который будет защищать фермеров, пишет moldpres.md.

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