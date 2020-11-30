Правительство одобрило проекты Закона о государственном бюджете и бюджетно-налоговой политики на 2021 год

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На сегодняшнем заседании члены кабинета министров одобрили проект Закона о государственном бюджете на 2021 год, который будет представлен парламенту для принятия. Документ был разработан с учётом беспрецедентных последствий для экономики пандемии COVID-19 и природных катаклизмов.



Проект государственного бюджета на 2021 год предполагает экономический рост на 4,7%, увеличение экспорта на 12,6% и импорта на 14,3%. Как отметил вице-премьер Сергей Пушкуцэ, в будущем году ожидается возмещение понесённого в 2020-м ущерба.



Согласно документу, доходы госбюджета составят 41,4 млрд леев или на 4,2 млрд больше, чем в этом году, за счёт поступлений в виде сборов и налогов, а также грантов. Расходы составят 55,4 млрд леев, а дефицит – 14 млрд леев. Покрывать его намерены из внешних, а также внутренних источников.

Для Дорожного фонда в 2021 году запланировано 2,4 млрд леев (1,5 млрд – на ремонт и содержание национальных дорог, остальные 958,3 млн – на содержание местных дорог), для Национального фонда развития сельского хозяйства и сельской местности – 900 млн леев, ещё столько же – для программы “Хорошие дороги”.

Ион Кику обратил особое внимание на то, что почти 2 млрд леев будут направлены на сельское хозяйство, а 1,86 млрд – на развитие инфраструктуры. Премьер-министр подчеркнул, что это – “самое сильное антикризисное оружие”.

Был принят и законопроект о бюджетно-налоговой политике. Согласно документу, меры бюджетно-налоговой и таможенной политики на следующий год нацелены на содействие развитию национальной экономики посредством поддержки деловой среды и консолидации доходов бюджета для финансирования государственных расходов. Проект предусматривает среди прочего снижение ставки НДС с 15% до 12% для сектора HORECA.

На заседании также были одобрены проект Закона о фондах обязательного медицинского страхования и проект Закона о бюджете государственного социального страхования. Все документы будут переданы парламенту для утверждения.

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