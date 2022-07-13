Правительство одобрило проект о слиянии ряда вузов

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Кабинет министров Республики Молдова одобрил проект “реорганизации” путём слияния ряда высших учебных заведений. Решение было принято на сегодняшнем заседании, несмотря на проходивший у стен здания правительства протест сотрудников и студентов вузов, подлежащих ликвидации.

Принятое решение министр образования и науки Анатолие Топалэ назвал “смелым шагом” для Республики Молдова.

Напомним, по предложению Министерства образования и исследований Государственный университет Молдовы реорганизуется путём поглощения Академии государственного управления, Государственного университета физической культуры и спорта и ряда институтов страны. Аграрный университет войдет в состав Технического университета. Молдавская экономическая академия (ASEM) будет реорганизована путём поглощения Национального института экономических исследований. А Государственный педагогический университет им. Иона Крянгэ реорганизуется путём слияния с Тираспольским государственным университетом и Тараклийским государственным университетом им. Григория Цамблака. Кроме того, большинство научно-исследовательских институтов переведены в подчинение Государственного университета Молдовы, Технического университета Молдовы и Педагогического университета им. Иона Крянгэ.

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