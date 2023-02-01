Правительство одобрило продление режима ЧП ещё на 60 дней

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Правительство одобрило на сегодняшнем заседании продление режима чрезвычайного положения в Молдове ещё на 60 дней, начиная с 4 февраля, в связи с ситуацией в соседней Украине. Для вступления решения в силу его должен утвердить и парламент.

В информационной записке к проекту говорится о том, что продление режима ЧП на всей территории Молдовы необходимо из-за сохраняющихся рисков в адрес безопасности РМ – как энергетической, так и национальной. Как пояснила глава МВД Анна Ревенко, наша страна острее других чувствует на себе эффекты и последствия войны, а возникающие в связи с ней неожиданные ситуации требуют срочных решений. Их и уполномочена принимать комиссия по ЧС.

Напомним, режим чрезвычайного положения в Молдове из-за событий на Украине действует уже почти год – с 24 февраля 2022 года.

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