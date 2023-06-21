Правительство одобрило отмену Дня Победы в Молдове

Правительство одобрило отмену Дня Победы в Молдове

Кабинет министров Дорина Речана дал положительное заключение на инициативу ПДС. Согласно проекту, 9 мая объявляется рабочим и непраздничным днём, а 8 мая становится “Днём поминовения и примирения в память о павших во Второй мировой войне”.

Окончательное решение по этому поводу предстоит принять парламенту. Проект включён в повестку завтрашнего заседания.

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