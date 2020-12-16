Правительство одобрило назначение Владимира Головатюка Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Молдова в Российской Федерации

Правительство одобрило назначение Владимира Головатюка Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Молдова в Российской Федерации

Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании кабинета министров.  

Сегодня же министры проголосовали за назначение Эмиля Друка Чрезвычайным и Полномочным Послом нашей страны в Канаде, а также за назначение Лилиана Морару генеральным консулом Республики Молдова в Ницце (Франция).

В то же время Виктор Морару был отозван с должности посла, представителя Республики Молдова при ООН, а Виталий Тарлев – освобождён от должности государственного секретаря Министерства экономики и инфраструктуры.

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