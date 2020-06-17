Правительство одобрило инициативу ПСРМ о социальной защите семей военнослужащих и сотрудников МВД

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Кабинет министров одобрил на сегодняшнем заседании законопроект, разработанный группой депутатов ПСРМ. Он направлен на повышение степени социальной защиты семей военнослужащих и сотрудников МВД в случае потери кормильца.

Законодательная инициатива предусматривает увеличение размера пенсий по потере кормильца – вместо нынешних 30%-40% от его дохода до 50%.

Законопроект будет предложен на рассмотрение депутатам, пишет ntv.md.

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