Правительство одобрило инициативу ПСРМ о социальной защите семей военнослужащих и сотрудников МВД

Правительство одобрило инициативу ПСРМ о социальной защите семей военнослужащих и сотрудников МВД

Кабинет министров одобрил на сегодняшнем заседании законопроект, разработанный группой депутатов ПСРМ. Он направлен на повышение степени социальной защиты семей военнослужащих и сотрудников МВД в случае потери кормильца.

Законодательная инициатива предусматривает увеличение размера пенсий по потере кормильца – вместо нынешних 30%-40% от его дохода до 50%.

Законопроект будет предложен на рассмотрение депутатам, пишет ntv.md.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md