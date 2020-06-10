Правительство одобрило инициативу президента в поддержку предпринимателей

Правительство одобрило инициативу президента в поддержку предпринимателей

По предложению Игоря Додона правительство дополнило меры по поддержке предпринимателей. В частности, кабмин увеличил сумму кредитов, процентная ставка которых подлежит субсидированию, а также расширил список получателей самой субсидии.

Максимальная сумма кредита, на который могут рассчитывать предприниматели, теперь увеличена с трех до шести фондов оплаты труда, пишет ntv.md. Также был расширен список участников программы субсидирования. Эта мера позволит покрыть процентные ставки по кредитам, полученным в микрофинансовых учреждениях.

Законопроект предстоит рассмотреть и утвердить парламенту.

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