Правительство обязывает все школы страны экономить на отоплении

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Министерство образования, науки и исследований направило всем управлениям образования страны предписание по экономии энергоресурсов в школах и детских садах. Об этом на своей странице в соцсети написал генеральный примар Кишинёва Ион Чебан. Он возмутился тем, что центральные власти хотят сэкономить на детях.

– Они хотят, чтобы дети учились, сидя в классах в шапках и перчатках из-за их некомпетентности. Выключите отопление у вас в правительстве, в парламенте, в президентуре и министерствах! Мы не позволим сделать так, чтобы в Кишинёве пациенты в больницах и дети в школах и детсадах замерзали! – сказал градоначальник.

Напомним, накануне Ион Чебан заявил, что примария Кишинёва не намерена экономить на здоровье детей или больных путём снижения температуры в госучреждениях из-за глупости центральных властей, приведшей к повышению тарифа на природный газ.

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