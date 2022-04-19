Правительство об увеличении бюджета президентуры и других учреждений: Выросли счета и нужен ремонт! (ВИДЕО)

Правительство об увеличении бюджета президентуры и других учреждений: Выросли счета и нужен ремонт! (ВИДЕО)

Подорожание энергоресурсов обусловило необходимость увеличения бюджета некоторых госучреждений, в том числе президентуры и парламента. Об этом на пресс-конференции заявили премьер Наталья Гаврилица и министр финансов Дмитрий Будянский. Последний добавил, что в некоторых учреждениях нужно сделать ремонт, и деньги пойдут на эти цели. 

– У многих государственных учреждений более высокие счета за энергоресурсы, и увеличение бюджета вызвано в том числе этими подорожаниями, – пояснила Наталья Гаврилица.

– Увеличение бюджета некоторых учреждений вызвано коммунальными счетами. Это главная статья расходов, которая была увеличена. В то же время другим были выделены средства на ремонт, потому что условия, в которых они работают или должны работать, оставляют желать лучшего, – добавил Дмитрий Будянский. 

Напомним, накануне правительство приняло решение увеличить бюджет на 2022 год президентуры, парламента и других учреждений. При этом граждан власти призывают “затянуть пояса”.

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