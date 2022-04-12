Правительство о предложении ПСРМ ограничить зарплату чиновников: Это противоречит принципам недискриминации

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Правительство Натальи Гаврилицы отклонило проект депутатов ПСРМ, содержащий ряд антикризисных экономических и социальных мер, направленных на уменьшение негативного воздействия на граждан и экономических агентов энергетического кризиса и пандемии COVID-19.

Исполнительная власть утверждает, что предложение парламентской оппозиции ограничить заработную плату государственных чиновников противоречит принципам недискриминации, справедливости и согласованности, которые лежат в основе системы оплаты труда, регулируемой законодательством. Кроме того, отмечается, что, в соответствии с Трудовым кодексом, работодатель обязан выплачивать зарплату в полном объёме в установленные сроки.

В то же время предложение о сокращении капитальных расходов (закупки транспортных средств и технического оборудования, ремонт и т.д.), правительство считает несостоятельным, поскольку оно ”негативно повлияет на экономический рост, на который уже влияют несколько экономических и геополитических явлений, таких как инфляционное давление, энергетический кризис, ограничения, налагаемые пандемией COVID-19, сокращение внешнего и внутреннего совокупного спроса и предложения”.

Что касается введения моратория на платежи по банковским кредитам, то исполнительный орган отмечает, что они противоречат положениям Закона о деятельности банков и приводят к ряду рисков для банковской системы.

– Риски, связанные с банковским сектором, окажут негативное влияние на государственный бюджет, который впоследствии будет вынужден вмешаться для восстановления ситуации в банковском секторе, – говорится в заключении правительства.

Депутаты ПСРМ считают, что средства, которые можно было бы сэкономить в результате предложенных мер, следовало бы внести в антикризисный фонд и использовать его для смягчения последствий энергетического и пандемического кризисов.

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