Правительство не знает, сколько молдавских фур заблокировано на польско-белорусской границе

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Вице-премьер Андрей Спыну заявил, что правительство в курсе сложившейся ситуации, но не знает, о каком количестве заблокированных молдавских фур речь.

– Мы не знаем точную цифру, но знаем, что с этой проблемой столкнулись многие перевозчики, – сказал Спыну на пресс-конференции.

На польско-белорусской границе заблокировано движение фур из-за акции протеста. Её участники – граждане Украины и Польши – препятствуют транспортировке грузов в Беларусь и Российскую Федерацию.

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