Правительство не знает, сколько молдавских фур заблокировано на польско-белорусской границе

Правительство не знает, сколько молдавских фур заблокировано на польско-белорусской границе

Вице-премьер Андрей Спыну заявил, что правительство в курсе сложившейся ситуации, но не знает, о каком количестве заблокированных молдавских фур речь. 

– Мы не знаем точную цифру, но знаем, что с этой проблемой столкнулись многие перевозчики, – сказал Спыну на пресс-конференции. 

На польско-белорусской границе заблокировано движение фур из-за акции протеста. Её участники – граждане Украины и Польши – препятствуют транспортировке грузов в Беларусь и Российскую Федерацию.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md