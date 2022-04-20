Правительство не предусмотрело в поправках к бюджету компенсации гражданам в связи с подорожанием электроэнергии

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Обещанных правительством гражданам компенсаций в связи с ростом тарифа на электроэнергию нет в проекте поправок к государственному бюджету. Принятый в понедельник правительством и отправленный на рассмотрение парламента документ предусматривает лишь выделение 200 млн леев для повышения энергоэффективности.

Ранее власти обещали разработать механизм о выделении компенсаций определённым категориям граждан. Напомним, что с апреля клиенты компании Premier Energy платят по 2,17 лея за киловатт в час, а не 1,51, как раньше, а потребители на севере страны – 2,51 вместо 2,04. Также с этого месяца отменены компенсации за газ.

Согласно принятым в понедельник правительством поправкам, расходы на содержание центрального аппарата Министерства здравоохранения вырастут на 7,4 млн, президентуры – на 1,5 млн, а оборонный бюджет станет почти на 130 млн леев больше.

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