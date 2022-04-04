Правительство не планирует компенсировать рост тарифа на электроэнергию всему населению

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В корректировке госбюджета, которую правительство представит в апреле, не предусмотрено перераспределение источников для компенсации роста тарифа на электроэнергию.

Как отметил спикер парламента Игорь Гросу, если компенсации и будут выделяться, то только тем, кто в этом реально нуждается, а не всему населению, как это было в случае с природным газом, пишет actualitati.md.

Напомним, с 1 апреля в Молдове вырос тариф на электроэнергию. В то же время компенсации в связи с ростом тарифа на газ отменены.

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