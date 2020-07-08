Правительство начало переговоры по новой программе с МВФ

Премьер-министр Ион Кику провел накануне встречу с группой экспертов Международного валютного фонда во главе с Рубеном Атояном, в ходе которой начались переговоры по новой программе с МВФ. В онлайн-заседании также принял участие глава НБМ Октавиан Армашу.

– Финансовая поддержка со стороны МВФ необходима для Республики Молдова, экономика которой явно пострадала от пандемии COVID-19. Мы готовы обсудить и выполнить несколько важных пунктов, предусмотренных в соглашении о финансировании, и продолжить сотрудничество, тем более что последняя программа с Фондом была успешно выполнена, – заявил премьер-министр.

В течение двух недель миссия МВФ проведет переговоры с властями Молдовы по программе на следующие три года (2020–2023 гг.). Она будет основана на действиях по поддержке экономики, продвижению эффективного налогового и финансового управления, укреплению верховенства закона, антикоррупционных мер и др.

Финансовая поддержка составляет 550 млн долларов. Наибольшая часть суммы пойдет на поддержку бюджета, а меньшая – на пополнение валютных резервов, пишет moldpres.md.

На заседании также обсуждалась политическая нестабильность в Республике Молдова, что является единственным неизбежным риском, который может помешать выполнению обязательств, поставленных МВФ. Таким образом, миссия привлечет к обсуждению некоторые парламентские силы, отмечает источник.

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